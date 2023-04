Cassano | ' Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nessuno Con Livaja abbiamo litigato | ma poi amici come prima'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Cassano: 'Con Livaja ci siamo detti di tutto e di più. Dopo 2 giorni amici come prima. Caro Mourinho, mia madre mi… - sportli26181512 : Cassano: 'Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nessuno. Con Livaja abbiamo litigato, ma poi amici come pr… - caleriserva : RT @marifcinter: #Cassano: 'Con Livaja ci siamo detti di tutto e di più. Dopo 2 giorni amici come prima. Caro Mourinho, mia madre mi ha ins… - MaStep92__ : RT @marifcinter: #Cassano: 'Con Livaja ci siamo detti di tutto e di più. Dopo 2 giorni amici come prima. Caro Mourinho, mia madre mi ha ins… - Profilo20221 : RT @marifcinter: #Cassano: 'Con Livaja ci siamo detti di tutto e di più. Dopo 2 giorni amici come prima. Caro Mourinho, mia madre mi ha ins… -

La replica è affidata ad un video pubblicato su Instagram, in cuiha raccontato la sua versione dei fatti: 'Nellavita non è mai stato duro niente. Anzi, il vero momento duro l'ho vissuto ...Sullo sfondo del mar ligureposta una storia su Instagram e va giù pesante: "Visto che ... che poi arriva il Livaja della situazione e diventa dura per me, nellavita non è mai stata dura ...Nellavita non le ho mai prese da nessuno, lo dico a te e ai naviganti. Ciao Mourinho…'. Mourinho riapre l'archivio storico di Appiano: ecco cosa era successo tra Livaja eTutta la ...

Cassano risponde a Mourinho sui social: "Mai prese da nessuno ... Sportitalia

Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, mai, forse sono state fortunato, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. E alla Bobo TV diremo altre robe». The post Cassano replica a Mourinho ...Antonio Cassano replica a Jose Mourinho ... Ma voglio anticipare una cosa su Mourinho e le parole su Livaja. Nella mia vita non è mai stato duro niente, solo dagli 0 ai 18 anni. Ma ho il risveglio ...