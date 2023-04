Carolina Marconi attacca il GfVip | «Pier Silvio Berlusconi fa bene a fare pulizia» Poi la frecciata a Signorini

(Di lunedì 10 aprile 2023) L'ultima edizione delsi è appena conclusa, ma le polemiche non sono ancora finite. Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un intervento deciso di...

, tra le protagoniste delle settima edizione del Gf Vip , dopo essersi tenuta tutto dentro, con la fine del programma si è tolta il peso dallo stomaco. Intervistata dal programma ..., ex Vippona dell'ultima edizione del GF Vip , non ha solo espresso la sua opinione sull'esperienza vissuta nella Casa più spiata d'Italia. Durante il suo intervento ai microfoni di ...L'ex Vipponaè stata uno dei volti della passata edizione del GF Vip . Di recente è intervenuta ai microfoni di Turchesando , il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano ...

Secondo quanto sostiene Carolina Marconi, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip le sarebbe stato promesso che avrebbe potuto parlare ...