Carlo Riggi | ESSERE HOLGA

(Di lunedì 10 aprile 2023) Inaugura giovedì 13 aprile presso il nuovo Spazio Ardire di Piazzale Nizza 3 a Milano la mostra fotografica “” di Carlo, dedicata al nome della storica fotocamera oggi fuori produzione che ha appassionato generazioni di fotografi a partire dal 1982, anno della sua comparsa sul mercato, e che è rimasta a lungo il simbolo di un particolare modo di fare fotografia. L’esposizione, a cura di Giusy Tigano e organizzata da GT Art Photo Agency in occasione dei suoi primi dieci anni di attività, si svolgerà contemporaneamente, ma con differenti proposte fotografiche, anche presso la Libreria Hoepli di Milano di Via Ulrico Hoepli 5, dove venerdì 14 alle ore 11.00 Carlofirmerà le copie del libro fotografico che porta lo stesso titolo della mostra, “”, e dal ...

...i film e le serie cult della sua carriera e le curiosità sulla sua vita privata di ErikaR ... 2004, La bellezza del somaro, 2010),Verdone ( Io, loro e Lara , 2009, e Posti in piedi in ......De GennaroAgostino De Lorentiis Simone De Lucia Nico De Paola Roberto De Paralta Fabricio De...Nicola Di Paola Francesco Di Renzo Luca Di Stefano Alfredo Dinatale Andrea Duò Cristiano Dutto...A Milano, per tre ragioni di ErikaT occa a Milano , quest'anno, ospitare la Giornata ... dato il contesto di origine e il matrimonio conCosco. Nel 2009 è stata uccisa da suo marito: ...