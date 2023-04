Carcere per chi imbratta i monumenti: la proposta di FdI. Gli ecovandali: noi pronti a nuove azioni a Roma (Di lunedì 10 aprile 2023) Fratelli d’Italia vuole arginare le azioni degli eco-vandali e lo fa con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali o ambientali. Negli ultimi tempi si sono intensificate le azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima del collettivo ‘Ultima generazione’: basti pensare al liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna o alla vernice arancione lanciata da due attivisti contro Palazzo Vecchio a Firenze, la stessa utilizzata a gennaio per imbrattare Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi imbratta monumenti Fratelli d’Italia mira appunto a frenare queste forme di protesta con un ddl ad hoc che vede come ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Fratelli d’Italia vuole arginare ledegli eco-vandali e lo fa con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali o ambientali. Negli ultimi tempi si sono intensificate ledimostrative dei giovani attivisti per il clima del collettivo ‘Ultima generazione’: basti pensare al liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna o alla vernice arancione lanciata da due attivisti contro Palazzo Vecchio a Firenze, la stessa utilizzata a gennaio perre Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiFratelli d’Italia mira appunto a frenare queste forme di protesta con un ddl ad hoc che vede come ...

