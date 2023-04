Cara lady Schlein | te lo dico alla Cruciani | “Non rompere le palle”

(Di lunedì 10 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/belloni.mp4 Parliamo della compagna di Elly, Paola Belloni, finita sulle cronache in questi giorni per le foto pubblicate da Diva e Donna in compagnia del segretario del Pd. Andate a leggere il post pubblicato da questa signora, perché mi fa girare i coglioni il fatto che protesti dicendo che doveva essere lei a fare coming out. Ma chi se ne frega. Ti hanno fatto delle foto, peraltro bravissimi quelli che le hanno fatte, perché il gossip e le foto dei personaggi famosi per fortuna si possono pubblicare. Foto che sono state fatte in strada e non dentro casa. Quindi detto con una nutrita dose di crucianesimo: non rompa i coglionilibera stampa che fa il suo mestiere. E soprattutto renda comprensibile, e non con le scwha, quello che scrive. Altrimenti si ...

