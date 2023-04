Cameriere difende una collega e viene pestato dai clienti (Di lunedì 10 aprile 2023) " Scene da Far west , nessuno si sarebbe aspettato niente del genere": lo dice un collega di Cristian, il responsabile di sala del Ristorante Maffei di Verona, rimasto vittima di un pestaggio la sera ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) " Scene da Far west , nessuno si sarebbe aspettato niente del genere": lo dice undi Cristian, il responsabile di sala del Ristorante Maffei di Verona, rimasto vittima di un pestaggio la sera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Verona. Difende la collega, cameriere pestato dai clienti del ristorante - AdriMCMLXI : #Verona cameriere difende una collega che serve ai tavoli e viene pestato dai clienti: 'Scene da far west' - infoitinterno : Cameriere difende una collega che serve ai tavoli e viene pestato dai clienti: 'Scene da far west' - PressReview99 : Cameriere difende una collega che serve ai tavoli e viene pestato dai clienti: 'Scene da far west'… - effepus : RT @PalermoToday: Cameriere difende una collega che serve ai tavoli e viene pestato dai clienti: 'Scene da far west' -