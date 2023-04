"Cambiare sesso fin da bambini?": la furia di Salvini, come asfalta il piddino Zan | Video (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel nuovo Pd di Elly Schlein è tornato prepotentemente alla ribalta Alessandro Zan, ideatore del ddl Zan, poi affossato dal Parlamento. Zan è stato nominato responsabile del Dipartimento diritti del Pd. E ora si batte per una nuova legge a tutela della famiglie arcobaleno, proposta che agita il Pd e sgradita all'ala cattolica del partito. Ma non solo. Il piddino sostiene infatti che sia necessario aiutare i bambini a Cambiare genere sessuale. Lo aveva già detto in passato e lo ha ribadito nel corso di una chiacchierata online con Fedez, il rapper e marito di Chiara Ferragni. Parlando con Fedez, Zan è andato dritto al punto: "Ci sono bambini e bambine che percepiscono il proprio genere sin da quando sono bambini in modo diverso dal loro sesso biologico. Ecco che allora bisogna aiutare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel nuovo Pd di Elly Schlein è tornato prepotentemente alla ribalta Alessandro Zan, ideatore del ddl Zan, poi affossato dal Parlamento. Zan è stato nominato responsabile del Dipartimento diritti del Pd. E ora si batte per una nuova legge a tutela della famiglie arcobaleno, proposta che agita il Pd e sgradita all'ala cattolica del partito. Ma non solo. Ilsostiene infatti che sia necessario aiutare igenere sessuale. Lo aveva già detto in passato e lo ha ribadito nel corso di una chiacchierata online con Fedez, il rapper e marito di Chiara Ferragni. Parlando con Fedez, Zan è andato dritto al punto: "Ci sonoe bambine che percepiscono il proprio genere sin da quando sonoin modo diverso dal lorobiologico. Ecco che allora bisogna aiutare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Cambiare sesso fin da bambini?!? Da papà, non ho parole. - ProVitaFamiglia : Pd, #EllySchlein sceglie per il dipartimento Diritti della sua Segreteria Alessandro #Zan, per il quale bisognerebb… - MarchezVousLuci : PD: “Aiutare i bambini a cambiare sesso”, è il Partito Di Bibbiano - nata87038 : RT @matteosalvinimi: Cambiare sesso fin da bambini?!? Da papà, non ho parole. - Scaxxacaxxi : @LucillaMasini Ah certo, uno che dice che bisogna far cambiare sesso ad un bambino magari perché è stato indottrina… -