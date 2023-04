Calhanoglu e Skriniar out in Benfica-Inter, per uno tempi più lunghi (Di lunedì 10 aprile 2023) Calhanoglu e Skriniar non sono convocati per Benfica-Inter di domani, come unici infortunati della squadra di Inzaghi. Per uno di loro l’obiettivo è il Monza sabato, per l’altro invece ci sarà ancora da aspettare. BOLLETTINO INFORTUNATI – Hakan Calhanoglu si è infortunato due settimane fa con la Turchia, un infortunio muscolare. Milan Skriniar, invece, è fuori da molto più tempo con un mistero ancora di difficile soluzione (vedi articolo). Poco fa, nella conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter, ha fatto il punto su entrambi Simone Inzaghi: «Mi sarebbe piaciuto giocarla con Benfica e Inter al completo. Tutti e due sono giocatori importanti e ci stanno mettendo tantissimo per tornare, Calhanoglu ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023)non sono convocati perdi domani, come unici infortunati della squadra di Inzaghi. Per uno di loro l’obiettivo è il Monza sabato, per l’altro invece ci sarà ancora da aspettare. BOLLETTINO INFORTUNATI – Hakansi è infortunato due settimane fa con la Turchia, un infortunio muscolare. Milan, invece, è fuori da molto più tempo con un mistero ancora di difficile soluzione (vedi articolo). Poco fa, nella conferenza stampa di vigilia di, ha fatto il punto su entrambi Simone Inzaghi: «Mi sarebbe piaciuto giocarla conal completo. Tutti e due sono giocatori importanti e ci stanno mettendo tantissimo per tornare,...

