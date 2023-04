Calendario World Cup pallanuoto femminile 2023: programma, orari, tv, streaming. Quando gioca il Setterosa (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Setterosa oggi partirà per Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sosterrà subito un allenamento congiunto con l’Ungheria: l’Italia della pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, disputerà il primo turno di qualificazione alla World Cup dall’11 al 13 aprile nel Gruppo B contro Spagna, USA e Cina. Il torneo mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha: alla prima fase partecipano otto squadre divise in due gironi, con le prime due classificate di ciascun girone che avranno sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. Le altre avranno un’altra possibilità nel secondo turno di qualificazione. La diretta tv della World Cup non sarà fruibile, mentre la diretta streaming di tutte le partite sarà disponibile sul canale Youtube di World Aquatics ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Iloggi partirà per Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sosterrà subito un allenamento congiunto con l’Ungheria: l’Italia della, guidata dal CT Carlo Silipo, disputerà il primo turno di qualificazione allaCup dall’11 al 13 aprile nel Gruppo B contro Spagna, USA e Cina. Il torneo mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha: alla prima fase partecipano otto squadre divise in due gironi, con le prime due classificate di ciascun girone che avranno sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. Le altre avranno un’altra possibilità nel secondo turno di qualificazione. La diretta tv dellaCup non sarà fruibile, mentre la direttadi tutte le partite sarà disponibile sul canale Youtube diAquatics ...

