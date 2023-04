Calendario Serie B 2023 oggi: orari 10 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Serie B in campo oggi, lunedì 10 aprile, per il 32mo turno. La giornata odierna si aprirà con la sfida delle 12.30 tra Benevento e Spal, due grandi deluse di questo campionato e che si trovano invischiate in zona retrocessione. Alle 18.00, invece, gara con vista playoff tra Pisa e Cagliari, così come il Palermo che alle 20.30, nella partita che chiude la 32ma giornata, cerca punti contro il Cosenza quintultimo per entrare tra le prime 8 della B. Le altre sette gare, invece, si disputeranno alle 15.00. La capolista Frosinone ospita l’Ascoli 13mo, mentre il Genoa secondo sarà di scena contro un Como che si sta tirando fuori dalla zona calda. Big match di giornata, invece, tra Südtirol e Bari, separati da un solo punto e rispettivamente quarto e terzo. Sempre in zona playoff, il Parma sarà di scena sul campo del Cittadella 15mo, mentre la ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023)B in campo, lunedì 10, per il 32mo turno. La giornata odierna si aprirà con la sfida delle 12.30 tra Benevento e Spal, due grandi deluse di questo campionato e che si trovano invischiate in zona retrocessione. Alle 18.00, invece, gara con vista playoff tra Pisa e Cagliari, così come il Palermo che alle 20.30, nella partita che chiude la 32ma giornata, cerca punti contro il Cosenza quintultimo per entrare tra le prime 8 della B. Le altre sette gare, invece, si disputeranno alle 15.00. La capolista Frosinone ospita l’Ascoli 13mo, mentre il Genoa secondo sarà di scena contro un Como che si sta tirando fuori dalla zona calda. Big match di giornata, invece, tra Südtirol e Bari, separati da un solo punto e rispettivamente quarto e terzo. Sempre in zona playoff, il Parma sarà di scena sul campo del Cittadella 15mo, mentre la ...

