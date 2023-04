Calendario Serie A calcio: orari partite 14-17 aprile, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca da venerdì a lunedì (Di lunedì 10 aprile 2023) Messo in archivio il turno di Pasqua, è già tempo di pensare al prossimo impegno per quanto riguarda la Serie A 2022-2023. Andrà in scena infatti la 30a giornata del massimo campionato italiano di calcio e sarà un turno che andrà preso con le molle, dato che verrà vissuto dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le 6 nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata. La giornata si svilupperà sulla durata di ben quattro giorni, da venerdì 14 aprile fino a lunedì 17. Andiamo a conoscere nello specifico tutto il programma. Si inizierà, subito, con due anticipi nella serata di venerdì. Stiamo parlando di Cremonese-Empoli alle ore 18.30 e Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15, invece, vedremo in campo Bologna-Milan alle ore ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Messo in archivio il turno di Pasqua, è già tempo di pensare al prossimo impegno per quanto riguarda laA 2022-2023. Andrà in scena infatti la 30a giornata del massimo campionato italiano die sarà un turno che andrà preso con le molle, dato che verrà vissuto dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le 6 nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata. La giornata si svilupperà sulla durata di ben quattro giorni, da14fino a17. Andiamo a conoscere nello specifico tutto il. Si inizierà, subito, con due anticipi nella serata di. Stiamo parlando di Cremonese-Empoli alle ore 18.30 e Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15, invece, vedremo in campo Bologna-Milan alle ore ...

