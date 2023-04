Calendario Final Four Eurolega basket femminile 2023 | programma | orari | tv | streaming C’è Schio

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il weekend dellediritrova una presenza italiana dopo 21 anni. Ed è quella del Famila, che per la prima volta arriva tra le migliori quattro d’Europa, al termine di un’annata che ha dimostrato il pieno merito di una tale impresa. Il club veneto, però, avrà un compito difficile. Dovrà infatti battere, alla Kralovka Arena di Praga, il Fenerbahce, che presenta un roster di livello incredibile con, tra le altre, Breanna Stewart, Emma Meesseman e Courtney Vandersloot. L’altro accoppiamento è USK Praga-Mersin (di fatto Cukurova), una realtà storica dele un’altra che è invece emergente tanto a livello turco quanto sul piano continentale. Ad ogni modo, ac’è un’elettricità mai vissuta, con la voglia ...

C'è da segnare sull'appuntamento con il grande basket in carrozzina europeo per fine aprile: è stato annunciato il programma delle Final Eight di Eurocup1 che si terranno dal 28 al 30 aprile a Meda e Lentate

Il weekend delle Final Four di Eurolega femminile ritrova una presenza italiana dopo 21 anni. Ed è quella del Famila Schio, che per la prima volta arriva tra le migliori quattro d'Europa, al termine d