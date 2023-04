Calendario Europei sollevamento pesi 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) La lunga marcia di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 entra nel vivo anche per ilcon i Campionati, ina Yerevan (in Armenia) da sabato 15 a domenica 23 aprile. Si tratta di una rassegna continentale dall’elevato peso specifico visto che, oltre ad assegnare le medaglie di specialità e di totale, sarà valevole anche come evento di qualificazione a cinque cerchi. Le misure ottenute in questo contesto potranno infatti aiutare i vari atleti a scalare i ranking olimpici che danno accesso ai Giochi parigini. L’Italia si presenta nella capitale armena con una spedizione particolarmente competitiva e ambiziosa, che punta a migliorare il bottino della scorsa edizione (2 ori e 1 argento nel total). Nino Pizzolato è la punta di diamante della selezione ...