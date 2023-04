Calendario Champions League 2023: orari partite 11-12 aprile, programma, tv, streaming, guida Canale 5, Sky e Prime (Di lunedì 10 aprile 2023) Tre italiane nelle migliori otto di Champions League. Napoli, Milan ed Inter stanno portando avanti il nostro campionato, con la sicurezza di avere almeno una nostra rappresentante in semifinale visto l’incrocio tra azzurri e rossoneri. Nei prossimi dieci giorni ci si giocherà questo importante traguardo. Si comincia dopodomani, e ad aprire le danze sarà l’Inter, ospite del Benfica. I nerazzurri stanno vivendo un pessimo momento, con un solo punto nelle ultime quattro partite, e avranno di fronte una squadra in forma. In contemporanea, l’andata del match tra Manchester City e Bayern Monaco. Mercoledì 12 sarà invece il turno di Milan-Napoli. I rossoneri hanno vinto il ‘primo round’ in campionato con un pesante 4-0, ma gli azzurri hanno ritrovato morale battendo il Lecce e vogliono dare un’ulteriore nota saporita ad una stagione da ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Tre italiane nelle migliori otto di. Napoli, Milan ed Inter stanno portando avanti il nostro campionato, con la sicurezza di avere almeno una nostra rappresentante in semifinale visto l’incrocio tra azzurri e rossoneri. Nei prossimi dieci giorni ci si giocherà questo importante traguardo. Si comincia dopodomani, e ad aprire le danze sarà l’Inter, ospite del Benfica. I nerazzurri stanno vivendo un pessimo momento, con un solo punto nelle ultime quattro, e avranno di fronte una squadra in forma. In contemporanea, l’andata del match tra Manchester City e Bayern Monaco. Mercoledì 12 sarà invece il turno di Milan-Napoli. I rossoneri hanno vinto il ‘primo round’ in campionato con un pesante 4-0, ma gli azzurri hanno ritrovato morale battendo il Lecce e vogliono dare un’ulteriore nota saporita ad una stagione da ...

