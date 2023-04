Calenda: “Il discorso di Macron sull’autonomia strategica dell’Europa è condivisibile” (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Quello di Macron sull’autonomia strategica dell’Europa è un discorso condivisibile. Il punto è che mancano davvero troppi pezzi della costruzione europea per perseguirla, a partire dalla difesa comune e dalla convergenza delle politiche nazionali”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione ed esponente del Terzo Polo, Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Quello diè un. Il punto è che mancano davvero troppi pezzi della costruzione europea per perseguirla, a partire dalla difesa comune e dalla convergenza delle politiche nazionali”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione ed esponente del Terzo Polo, Carlo(foto). L'articolo L'Opinionista.

