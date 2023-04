Calciomercato Spezia: Nzola interessa a 3 club italiani (Di lunedì 10 aprile 2023) Adorato dai fantacalcisti per il rapporto qualità-prezzo, Nzola sta vivendo la sua migliore stagione in carriera sotto il profilo realizzativo Adorato dai fantacalcisti per il rapporto qualità-prezzo, Nzola sta vivendo la sua migliore stagione in carriera sotto il profilo realizzativo. Lo Spezia deve decidere se rinnovargli il contratto, ben sapendo quanto un attaccante come lui sua indispensabile per una squadra in lotta per la salvezza. Ma sull’angolano c’è l’interessamento di molti club: alcuni della Premier – tanto per cambiare – e poi un tris di squadre di Serie A rappresentato da Roma, Torino e Udinese. Nzola ha 26 anni, puntare su di lui potrebbe essere un’idea tutt’altro che sbagliata per una formazione della parte sinistra della classifica. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Adorato dai fantacalcisti per il rapporto qualità-prezzo,sta vivendo la sua migliore stagione in carriera sotto il profilo realizzativo Adorato dai fantacalcisti per il rapporto qualità-prezzo,sta vivendo la sua migliore stagione in carriera sotto il profilo realizzativo. Lodeve decidere se rinnovargli il contratto, ben sapendo quanto un attaccante come lui sua indispensabile per una squadra in lotta per la salvezza. Ma sull’angolano c’è l’mento di molti: alcuni della Premier – tanto per cambiare – e poi un tris di squadre di Serie A rappresentato da Roma, Torino e Udinese.ha 26 anni, puntare su di lui potrebbe essere un’idea tutt’altro che sbagliata per una formazione della parte sinistra della classifica. L'articolo proviene da Calcio ...

