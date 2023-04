Calciomercato Milan – Mendes propone un attaccante del Siviglia | News (Di lunedì 10 aprile 2023) L'agente di mercato Jorge Mendes avrebbe proposto alla dirigenza del Milan un attaccante del Siviglia per la prossima stagione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 aprile 2023) L'agente di mercato Jorgeavrebbe proposto alla dirigenza delundelper la prossima stagione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, buone notizie dall'allenamento: si rivede #Kalulu, il piano per il #Napoli #MilanNapoli #UCL… - cmdotcom : Papeete, il social-bestiario: #Materazzi fa infuriare Napolitano, lady #Dybala all'#Inter, per il #Milan spunta… - cmdotcom : La classifica della #Moviola di #SerieA: Il #Milan è la big con più aiuti, penalizzata la #Sampdoria - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, c’è l’offerta per #BrahimDiaz: la cifra - milansette : Milan, buone notizie dall'allenamento: si rivede Kalulu, il piano per il Napoli -