Calciomercato Manchester United, doppio colpo dal Brighton (Di lunedì 10 aprile 2023) Calciomercato Manchester United, Ten Hag ha puntato Mac Allister e Moises Caicedo, rivelazioni del Brighton di De Zerbi Secondo quanto riferito dal Telegraph, gli occhi del Manchester United si sono posizionati su due giocatori in forza al Brighton, rivelazione di questa stagione in Premier League sotto la guida di Graham Potter prima e di Roberto De Zerbi poi. Trattasi di Moises Caicedo e di Alexis Mac Allister. I Red Devils sognerebbero il doppio colpo ad effetto a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023), Ten Hag ha puntato Mac Allister e Moises Caicedo, rivelazioni deldi De Zerbi Secondo quanto riferito dal Telegraph, gli occhi delsi sono posizionati su due giocatori in forza al, rivelazione di questa stagione in Premier League sotto la guida di Graham Potter prima e di Roberto De Zerbi poi. Trattasi di Moises Caicedo e di Alexis Mac Allister. I Red Devils sognerebbero ilad effetto a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Calciomercato Manchester United, doppio colpo dal Brighton - TUTTOJUVE_COM : Manchester United, occhi su due giocatori del Brighton: uno è un obiettivo bianconero - HildyJohnson10 : RT @cmdotcom: #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non ne parlo, #Spalletti è così suscettibile...' #UCL #UEFAChampionsLeague https://t.c… - Cucciolina96251 : RT @MondoCalcio81: Axel Disasi, difensore francese classe 1998 di proprietà del Monaco avente il contratto in scadenza nel 2025, sarebbe fi… - Brutosaaur : RT @cmdotcom: #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non ne parlo, #Spalletti è così suscettibile...' #UCL #UEFAChampionsLeague https://t.c… -