Calciomercato Cremonese: tre club su Carnesecchi (Di lunedì 10 aprile 2023) Calciomercato Cremonese, ci sono tre squadre sulle tracce del portiere Marco Carnesecchi. Ecco di chi si tratta La Cremonese è condannata alla Serie B, la matematica è un'opinione. Ma ha un gioiello sul mercato che non potrà certamente scendere di categoria. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, ventiduenne dal sicuro futuro. Nell'ultimo periodo si è profilato l'interesse di tre club di prima fascia, che potrebbero pensare a lui come a un portiere sul quale investire una cifra importante – 20 milioni – ma non impossibile, a maggior ragione se l'ottica fosse quella di affidargli il ruolo di titolare: Atalanta, Juventus, Roma. Tre club con numeri 1 stranieri, che si orienterebbero così verso una scelta che renderebbe felice anche chi ha a cuore la crescita dei ...

