++ Calcio:Ancelotti'ho contratto fino 2024, vorrei rispettarlo' (Di lunedì 10 aprile 2023) "Futuro Carlo Ancelotti? "C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo". Così a Radio ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) "Futuro Carlo? "C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho unal 30 giugnoe mi piacerebbe". Così a Radio ...

Ancelotti: "Ho un contratto fino al 30 giugno 2024, vorrei rispettarlo" Così a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Carlo Ancelotti, il tecnico del Real Madrid di cui si è parlato anche come nuovo ct del Brasile. E il futuro per il figlio Davide: "Sta finendo il corso per..."

Champions: Ancelotti, 'Milan - Napoli partita equilibrata e incerta' Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Se fosse nello spogliatoio del Milan o del Napoli, cosa direbbe per preparare questa sfida "In questo..."