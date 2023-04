Calcio: Napoli. Individuale in campo e palestra per Osimhen (Di lunedì 10 aprile 2023) L'attaccante nigeriano spera di recuperare per la sfida di Champions col Milan Napoli - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center dove la rosa di Spalletti ha ripreso la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) L'attaccante nigeriano spera di recuperare per la sfida di Champions col Milan- Seduta mattutina per ilall'SSCKonami Training Center dove la rosa di Spalletti ha ripreso la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Napoli 74 Lazio 58 Roma 53 Raramente in passato una classifica così, nella quale le squadre del centro-sud pos… - Paolo_Bargiggia : Un allenatore che rappresenta l'Anti Calcio...Ma vi stupite anche? @juventusfc #Allegri - Gazzetta_it : È il romeno Kovacs l’arbitro di Milan-Napoli: insegna educazione fisica#ChampionsLeague - Aleky88_ : RT @sportface2016: Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di #Kvaratskhelia,… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Osimhen, buone notizie per il #Napoli: le ultime sul recupero in vista del #Milan - Sky -