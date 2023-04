Calcio | Koulibaly ' Voglio ripagare fiducia Chelsea'

(Di lunedì 10 aprile 2023) "Non sono ancora al 100% ma ci sto arrivando" LONDRA - "Non sono ancora al 100% ma credo di esserci vicino. Ilha fatto un grande investimento su di me e da parte mia c'è grande voglia di ...

rivela poi di aver mandato un messaggio a Potter: "Mi ha aiutato molto. All'inizio è stato difficile per me cambiare paese e spostare tutto dopo otto anni al Napoli, e posso solo dirgli ...Il difensore del Chelsea Kalidouha concesso un'intervista al Times , parlando della sua avventura londinese: ' Voglio ripagare la fiducia del club e restare qui a lungo . Non sono ancora al 100%, ma pian piano sto tornando ...... la FIGC rende pubblici ogni anno bilanci, budget, Report, Bilancio Sociale e, dal 2015, la ... Admira Partners Ltd 13/07/22Kalidou - Abdilgafar Ramadani 13/07/22 Ostigard Leo Skiri - ...

'Non sono ancora al 100% ma ci sto arrivando' LONDRA (ITALPRESS) - 'Non sono ancora al 100% ma credo di esserci vicino. Il Chelsea ha fatto un ...Il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha concesso un’intervista al Times, parlando della sua avventura londinese: “Voglio ripagare la fiducia del club e restare qui a lungo. Non sono ancora al ...