Calcio in tv oggi (lunedì 10 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) lunedì dell'Angelo di serie B, non tanto per la qualità calcistica che resta sempre molto alta, ma per le tante partite della nostra serie cadetta che andranno in scena. Si parte di notte con il River Plate e il Boca Juniors impegnati nel campionato argentino, e poi si parte alle 12.30 con una sfida delicatissima per la salvezza, Benevento-SPAL, entrambe a 29 punti, a cinque punti dal Perugia quartultimo. Alle 15.00 poi c'è l'intera giornata di B, con alcune partite di cartello: Suditirol-Bari su tutte, per la corsa verso la serie A e Como-Genoa. A sera poi altre due partite importanti: Pisa-Cagliari, grande sfida in cui la vincente può puntare forte ai playoff, mentre alle 20.30 è la volta di Palermo-Cosenza. Alle 21.00 bella sfida di Liga tra il Barcellona, lanciatissimo verso il titolo e il Girona. PROGRAMMA ...

