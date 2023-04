Calcio: Guardiola 'Voglio Champions, precedenti con Tuchel? è passato' (Di lunedì 10 aprile 2023) Il tecnico sogna di alzare la coppa: "Ci vogliamo provare ma non è detto che ci riusciremo" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Voglio vincerla, vogliamo provarci. È un onore essere qui contro un club come il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Il tecnico sogna di alzare la coppa: "Ci vogliamo provare ma non è detto che ci riusciremo" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "vincerla, vogliamo provarci. È un onore essere qui contro un club come il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppesz : RT @sportmediaset: Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - SimonePerego3 : RT @sportmediaset: Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - glooit : Calcio: Guardiola,Champions grande obiettivo e passato non conta leggi su Gloo - ArmandoRoma2 : @Moussolinho @JantasOOO @killhzo Ma poi è un ragionamento che non sta in piedi, perché il calcio reale non funziona… - sportface2016 : #ManchesterCity-#BayernMonaco, le parole di #Guardiola in conferenza stampa: 'Ci proviamo come ogni anno, ma anche… -