Calcio | festa scudetto | a Napoli è già sos sicurezza Borrelli | Folla oceanica a largo Maradona | flussi da regolare

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 aprile 2023) “Unadi turisti e curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddettoe via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primodeldedicato al Pibe de oro. Quella che ormai è diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte di tifosi e appassionati di tutto il mondo è diventata una delle criticità maggiori in città per ciò che riguarda ladelle persone e l’ordine pubblico”. E’ l’allarme lanciato in una nota dal deputato napoletano Francesco Emilio(Avs), che pubblica sui social immagini eloquenti. Il murale diè tra le mete più gettonate anche dai turisti che afno il capoluogo campano nelle festività ...