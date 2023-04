Calcio, Champions: Benfica-Inter e Milan-Napoli, ecco gli arbitri e i loro precedenti con le squadre in gara (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà l’inglese Michael Oliver a dirigere domani, al “Da Luz”, l’andata dei quarti di Champions fra Benfica e Inter. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i nerazzurri. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 4 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL ’17-18; Real-Juve 1-3, CL ’17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL ’19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL ’20-21), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL ’15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL ’21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL ’15-16; Feyenoord-Napoli 2-1, CL ’17-18). Per il derby Milan-Napoli, in programma mercoledì a San Siro, andata dei quarti di Champions, è stato invece designato Istvan Kovacs. Un solo precedente per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà l’inglese Michael Oliver a dirigere domani, al “Da Luz”, l’andata dei quarti difra. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i nerazzurri. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 4 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL ’17-18; Real-Juve 1-3, CL ’17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL ’19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL ’20-21), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL ’15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL ’21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL ’15-16; Feyenoord-2-1, CL ’17-18). Per il derby, in programma mercoledì a San Siro, andata dei quarti di, è stato invece designato Istvan Kovacs. Un solo precedente per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Materazzi sulla #Juve: 'La odio. Quando persero le finali Champions il mio cuore batteva fortissimo' - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - Silvano14133192 : RT @glmdj: Qualcuno senza champions fallisce. Qualcuno farà di tutto per sfruttare la possibilità di eliminare a tavolino la #juve. Anche f… - sportli26181512 : Benfica-Inter, fischia Oliver. Quello del 'bidone dell'immondizia al posto del cuore': Benfica-Inter, fischia Olive… -