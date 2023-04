Calcio | Champions Bastoni ' E' una grande occasione per noi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - BiasinNicola : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 2/3 Ma lo scandalo più grosso è quello dello Skenderbeu, la squadra di Coriza, primo club… - __loloo : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 2/3 Ma lo scandalo più grosso è quello dello Skenderbeu, la squadra di Coriza, primo club… -

Invi sentite più forti 'Diamo il 100% in tutte le competizioni, sappiamo di avere ... Come avete preparato questo test 'Nelmoderno la fase difensiva deve farla tutta la squadra. Il ...Lo ha dichiarato il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni alla vigilia del match diLeague in casa del Benfica. "E' fondamentale per noi, anche se rimane una partita di. In campo ...La seconda carica dello Stato, noto tifoso nerazzurro, con tutta probabilità seguirà anche domani sera il match valevole per l'andata dei quarti di finale dellaLeague 2022/2023.

Dobbiamo fare una grande gara. Il Benfica non ha mai perso in Champions, ha fatto 28 gol, è una squadra di qualità. Ma noi siamo l'Inter, ci siamo preparati bene". (ANSA).LISBONA - In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la gara di domani sera contro il Benfica valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: ...