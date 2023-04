Calcio | Benevento virtualmente in C Ko con la Spal e Stellone si dimette | Spero serva a dare una scossa

(Di lunedì 10 aprile 2023) Robertonon è più l’allenatore del. È lo stesso 45enne tecnico romano ad annunciare la decisione di lasciare l’incarico dopo l’1-3 interno contro la. “Ho dato le dimissioni,che possanouna qualche– le sue parole a fine gara – Sono mortificato, abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il prosieguo del campionato, chiedo scusa al presidente, ai tifosi e alla piazza. In nove partite non sono riuscito a fare quello che volevo sebbene l’impegno sia stato massimo, ci tenevo tanto a fare bene. Ho ringraziato anche i giocatori che ci hanno dato tutto ma non siamo riusciti a migliorare la squadra”. Cologgiretrocesso, a -5 dalla zona play-out, servirà dunque un quarto tecnico. ...

