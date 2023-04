Caiazza: “Insigne non è la pecora nera di cui parlava De Laurentiis. La verità è un’altra” (Di lunedì 10 aprile 2023) Insigne non era la pecora nera del Napoli, Salvatore Caiazza ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis e ha difeso l’ex capitano. Il giornalista Salvatore Caiazza, ospite della trasmissione EnergiAzzurra su Canale 8, ha commentato le recenti parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardanti la presenza di una “pecora nera” all’interno dello spogliatoio della squadra azzurra. Molti hanno indicato l’ex capitano Lorenzo Insigne come possibile destinatario di quelle parole, ma Caiazza ha smentito questa ipotesi. “Non so a chi si riferisce De Laurentiis quando dice pecore nere andate via in scadenza, c’erano Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Non credo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 aprile 2023)non era ladel Napoli, Salvatoreha commentato le parole di Aurelio Dee ha difeso l’ex capitano. Il giornalista Salvatore, ospite della trasmissione EnergiAzzurra su Canale 8, ha commentato le recenti parole del presidente del Napoli Aurelio Deriguardanti la presenza di una “” all’interno dello spogliatoio della squadra azzurra. Molti hanno indicato l’ex capitano Lorenzocome possibile destinatario di quelle parole, maha smentito questa ipotesi. “Non so a chi si riferisce Dequando dice pecore nere andate via in scadenza, c’erano Dries Mertens e Lorenzo. Non credo ...

