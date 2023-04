Cadetti e Giovani | il Mondiale di Scherma festeggia l’Italia | bottino di sette medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 aprile 2023) Plovdiv – I MondialiPlovdiv 2023 divanno in archivio conperche nel fioretto hato a livello individuale l’oro di Damiano Di Veroli, campione del mondo Under 20, l’argento Under 17 di Greta Collini e ancora il bronzo Under 20 di Aurora Grandis, poi sono arrivati gli argenti delle due squadredi fiorettisti (con Giuseppe Franzoni, Damiano Di Veroli, Raian Adoul e Matteo Marini) e fiorettiste (con Giulia Amore, Aurora Grandis, Matilde Calvanese e Carlotta Ferrari). Dueper la sciabola, con l’argento della squadra femminile Under 20 (composta da Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Maria Clementina Polli) e il bronzo individuale tra i ...