Buona Pasquetta con la Serie B

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il lunedì diall’insegna dellaB: oggi la categoria cadetta scende in campo, con alcuni sconti al vertice come Bari-SudTirol Oggi è il giorno consacrato al picnic, alle scampagnate e al divertimento per milioni di italiani. Ma alcuni, invece, non si prenderanno pause dal loro “dovere” di tifosi. E una volta tanto, nonostante siano inB, si sentiranno al centro dell’interesse generale. Tra gli spunti più interessanti della giornata che si apre alle 12,30 con Benevento-Spal e si chiude col match delle 20,30 tra Palermo e Cosenza, c’è la necessità del ritorno al successo della capolista Frosinone, impegnato in casa con l’Ascoli. Da tre giornate gli uomini di Grosso zoppicano, vedremo se hanno ripreso lo slancio. Focus poi su Bari-SudTirol, sfida tra la terza e la quarta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma, durante il viaggio, che sia lungo o breve, perché non farsi accompagnare da unae bella ... E per il lunedì diabbiamo selezionato per voi ben 5 serie tv che possono essere viste ...Sul calendario c'è scritto Lunedì dell'Angelo perché ricorda l'incontro con le donne che si erano recate al Sepolcro, trovandolo vuoto. Perché si ...In questo articolo trovate quelle che, secondo noi, sono le migliori frasi per augurare una2023 , ottime per essere inviate su WhatsApp, ma anche per essere postate su Facebook o ...

Pasquetta 2023, buon Lunedì dell’Angelo: i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp StrettoWeb

Buona la terza per il Bari contro il Sudtirol Lo sperano i tanti tifosi biancorossi che passeranno questa Pasquetta incollati al televisore per supportare Cheddira e compagni nel big match contro la ...Pasquetta come Pasqua, almeno per quanto riguarda le previsioni meteo. La circolazione di bassa pressione a matrice fredda ha caratterizzato la giornata di domenica avrà ancora una ...