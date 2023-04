Bundesliga | giornata 27 | Leverkusen 6° | sale il Lipsia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Basta la rete di De Ligt al Bayern Monaco per vincere a Friburgo e conservare il primo posto nella27 di, tre punti anche per il Borussia Dortmund che batte l’Union Berlino. Iltorna in zona Champions League, il Bayeraggancia la zona Europa superando l’Eintracht sia nello scontro diretto che in classifica. Tornano a vincere Gladbach, Colonia e Stoccarda.27: Hertha-0-1, Friburgo-Bayern 0-1, Dortmund-Union 2-1 Iltorna a sorridere dopo due sconfitte consecutive grazie al successo per 0-1 sul campo dell’Hertha Berlino, che manca il bottino pieno per la quinta gara di fila. Decisivo il gol di Haidara al 39’ con un tocco a porta vuota sugli sviluppi di un corner. Finisce con lo ...

Vince il Borussia M’gladbach in casa contro il Wolfsburg, vittorie fondamentali per Stoccarda e Hoffenheim in chiave salvezza ...Il 'Gladbach frena la corsa della squadra di Kovac verso il sesto posto. In coda punti pesanti per Stoccarda, che abbandona l'ultimo posto, e Hoffenheim, che affonda lo Schalke e respira ...