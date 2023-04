Buffon torna in Serie A! L’ex Juve chiude la carriera in un club a sorpresa

(Di lunedì 10 aprile 2023) E’ pronto are lo spettacolo del calcio, traA e partite europee. La stagione è entrata nella fase finale per gli obiettivi delle squadre e anche il campionato diB continua a regalare spettacolo. Una squadra candidata alla promozione è il Parma, protagonista di gare di alto livello ma anche di prestazioni sottotono. Giginon ha intenzione di fermarsi e si è confermato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Si tratta di un portiere che non ha bisogno di presentazioni, è stato considerato l’estremo difensore più forte della storia. Nel corso dellaha indossato le maglie di Parma,ntus, Psg e poi il ritorno al Parma. Il punto più alto dellaè stato raggiunto con la maglia della Nazionale italiana, è diventato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Colpo di scena sul futuro di Gigi #Buffon: l'ex #Juventus verso un'altra stagione in #Serie A e in un club a sorpre… -

... match amichevole contro la Juventus, contro il quale segnerà la rete decisiva contro. ... Delude,al Milan che lo presta di nuovo, questa volta all'Eupen, in Belgio, dove anche qui delude, ...... non è certo la prima topica in questa stagione e adesso la contestazionea montare. ... 'Un fallo da rigore assurdo', 'Il portiere più sopravvalutato della storia', 'E lo paragonavano a, ...in panchina Corini, rientra Brunori che non parte titolare ma la difesa è inedita e atipica ... abbatte un avversario, si fa parare il primo tiro dama sul rimpallo non sbaglia e pareggia! ...

Buffon torna in Serie A ma non col Parma: colpo pazzo CalcioNow

Il suo obiettivo è fin troppo chiaro: quello di ritornare in Serie A. A tutti i costi, ci proverà con il Parma, ma l’alternativa è già pronta. La posizione in classifica dei ducali gli permetterebbe ( ...Sono 24 i convocati del Parma di mister Fabio Pecchia per la sfida di domani contro il Cittadella. Out Gigi Buffon per un’influenza. Fuori dai convocati - ParmaPress24 ...