Bufera sul Dalai Lama, bacia un bambino sulle labbra poi la richiesta shock: “Succhiami la lingua” | VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Bufera sul Dalai Lama, bacia un bambino sulle labbra: “Succhiami la lingua” È Bufera sul Dalai Lama per un VIDEO, divenuto virale sul web, in cui si vede il leader spirituale prima baciare sulle labbra un bambino e poi chiedergli di “succhiargli la lingua”. Le immagini risalgono al 28 febbraio scorso e sono state realizzate nel corso di un evento che si è svolto nel tempio di Dharamshala al quale hanno partecipato circa 100 giovani studenti che si erano appena laureati presso la Fondazione indiana M3M. Nelle immagini si vede il Dalai Lama, 87 anni, ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023)sulun: “la” Èsulper un, divenuto virale sul web, in cui si vede il leader spirituale primareune poi chiedergli di “succhiargli la”. Le immagini risalgono al 28 febbraio scorso e sono state realizzate nel corso di un evento che si è svolto nel tempio di Dharamshala al quale hanno partecipato circa 100 giovani studenti che si erano appena laureati presso la Fondazione indiana M3M. Nelle immagini si vede il, 87 anni, ...

