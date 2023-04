Brozovic, stagione sottotono! Benfica-Inter per svoltare (o dire addio) (Di lunedì 10 aprile 2023) Marcelo Brozovic non sta vivendo una stagione positiva. Complici gli infortuni, il croato è sembrato un lontano parente di quello ammirato nello scorso campionato. Benfica-Inter può rappresentare l’occasione per la svolta ma anche “sancire l’addio” SVOLTA? – Marcelo Brozovic sta vivendo un’annata complicata. Gli infortuni hanno condizionato la stagione del croato, che è sembrato un lontano parente del calciatore ammirato nella scorsa stagione e votato, a ragione, come il miglior centrocampista della Serie A. Le aspettative non sono state rispettate e, complice l’esplosione di Calhanoglu nel ruolo prediletto del croato, si rincorrono le voci di un possibile addio del croato a fine stagione. In tal senso la doppia sfida ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Marcelonon sta vivendo unapositiva. Complici gli infortuni, il croato è sembrato un lontano parente di quello ammirato nello scorso campionato.può rappresentare l’occasione per la svolta ma anche “sancire l’” SVOLTA? – Marcelosta vivendo un’annata complicata. Gli infortuni hanno condizionato ladel croato, che è sembrato un lontano parente del calciatore ammirato nella scorsae votato, a ragione, come il miglior centrocampista della Serie A. Le aspettative non sono state rispettate e, complice l’esplosione di Calhanoglu nel ruolo prediletto del croato, si rincorrono le voci di un possibiledel croato a fine. In tal senso la doppia sfida ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brozovic, stagione sottotono! Benfica-Inter per svoltare (o dire addio) - - Alberto92293264 : @milanistapelato @sportface2016 Giustamente gli infortuni dell'Inter non contano?Brozovic e Lukaku fuori tutta la p… - cuchu09776830 : @totofaz @RudiGhedini Gli unici veri downgrade sono stati gli infortuni lunghi e dolorosi di Gosens, Lukaku, Brozov… - gabrielema492 : @muntzer_thomas @impusino Bastoni, Barella, Darmian, Lautaro, Lukaku, Brozovic....fosse per me lo chiamerei già per… - DalbertGOAT : @Yuro_23 @alexbarna97xd Brozovic miglior stagione in carriera la scorsa, Lautaro è cresciuto, Bastoni è migliorato,… -