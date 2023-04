Breve guida per capire se la nostra banca è sicura: il dettaglio decisivo (Di lunedì 10 aprile 2023) La crisi delle banche non è finita e ci saranno ripercussioni per anni: questa l'opinione dell'amministratore delegato di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, contenuta nella sua lettera annuale agli azionisti. Dimon ha spiegato come i recenti fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank abbiano esposto problemi nella gestione manageriale e nella supervisione, e quanto lo stress sul settore debba essere affrontato dalle autorità, che dovrebbero modificare il processo regolatore. Quindi, al netto dei crolli che in qualche modo abbiamo archiviato e soprattutto delle differenze strutturali tra gli istituti americani, europei e italiani, resta in superficie il tema banche e loro solvibilità, con la necessità per tutti di di essere certi del loro stato di salute. A prescindere da ipotetici nuovi scossoni, è bene riuscire sempre ad avere il polso della situazione quando si tratta dei nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) La crisi delle banche non è finita e ci saranno ripercussioni per anni: questa l'opinione dell'amministratore delegato di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, contenuta nella sua lettera annuale agli azionisti. Dimon ha spiegato come i recenti fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank abbiano esposto problemi nella gestione manageriale e nella supervisione, e quanto lo stress sul settore debba essere affrontato dalle autorità, che dovrebbero modificare il processo regolatore. Quindi, al netto dei crolli che in qualche modo abbiamo archiviato e soprattutto delle differenze strutturali tra gli istituti americani, europei e italiani, resta in superficie il tema banche e loro solvibilità, con la necessità per tutti di di essere certi del loro stato di salute. A prescindere da ipotetici nuovi scossoni, è bene riuscire sempre ad avere il polso della situazione quando si tratta dei nostri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteLab : ?? ?? Scopri tutto ciò che devi sapere sull'#otoematoma nel #cane e # nel gatto, dalle cause ai sintomi e al trattame… - UgoRom : Breve guida all'uso di #midjourney #GenerativeAI #graphics - JoySeeks : RT @LaGrandeCicala: - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Guide #biascognitivi Il bias di conferma: Dopo alcuni post social in cui facevamo riferimento al bias di conferma ci… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Guide #biascognitivi Il bias di conferma: Dopo alcuni post social in cui facevamo riferimento al bias di conferma ci… -