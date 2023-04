Brescia-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Ternana, match valido per la trentaduesima giornata di Serie B 2022/2023. Al Mario Rigamonti in campo due squadre che sono quasi agli antipodi in classifica, ma con obiettivi praticamente opposti. I padroni di casa infatti, sono all’ultimo posto, con la necessità di vincere per scappare via dalla zona più pericolosa del campoionato. Gli ospiti invece, sono decimi in classifica, e cercano quindi punti importanti per arrivare in zona playoff. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 15:30 di lunedì 10 aprile, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. SITO Serie ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match valido per la trentaduesima giornata di. Al Mario Rigamonti in campo due squadre che sono quasi agli antipodi in classifica, ma con obiettivi praticamente opposti. I padroni di casa infatti, sono all’ultimo posto, con la necessità di vincere per scappare via dalla zona più pericolosa del campoionato. Gli ospiti invece, sono decimi in classifica, e cercano quindi punti importanti per arrivare in zona playoff. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 15:30 di lunedì 10 aprile, latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO...

