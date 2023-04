Brescia-Ternana (lunedì 10 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo la vittoria contro il Bari e il pareggio di Ferrara la Ternana si trova in una posizione equidistante tra playout e playoff e al Mario Rigamonti punta a una svolta in vista della volata finale. Lo si è capito dalle parole di Cristiano Lucarelli secondo il quale i tre punti in palio a Brescia InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo la vittoria contro il Bari e il pareggio di Ferrara lasi trova in una posizione equidistante tra playout e playoff e al Mario Rigamonti punta a una svolta in vista della volata finale. Lo si è capito dalle parole di Cristiano Lucarelli secondo il quale i tre punti in palio aInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Brescia – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Brescia – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - AleRodella : Brescia-Ternana, la formazione di Tifobrescia - - AleRodella : Brescia-Ternana, i convocati di Gastaldello - - BresciaOfficial : I convocati per la sfida contro la Ternana sono sul nostro sito. ???? ?? -