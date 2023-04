Brescia, nuove contestazioni dei tifosi verso Cellino: lo striscione (Di lunedì 10 aprile 2023) I tifosi del Brescia contestano nuovamente il patron Massimo Cellino: ecco lo striscione che critica l’operato del presidente Prima del match con la Ternana, in casa Brescia c’è stato spazio per nuove contestazioni all’indirizzo del patron Massimo Cellino. «La tua arroganza e la tua vanità stanno umiliando un’intera città. Cellino vattene» recita lo striscione esposto dai tifosi delle Rondinelle, ormai sempre più vicine alla retrocessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Idelcontestano nuovamente il patron Massimo: ecco loche critica l’operato del presidente Prima del match con la Ternana, in casac’è stato spazio perall’indirizzo del patron Massimo. «La tua arroganza e la tua vanità stanno umiliando un’intera città.vattene» recita loesposto daidelle Rondinelle, ormai sempre più vicine alla retrocessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Nuova contestazione dei tifosi del #Brescia per il patron #Cellino - abollis : @EasyInve @ilpost Bellissimo approfondimento, grazie Sul Freccia Rossa di Brescia la questione società è un po’ div… - QuindiciNews : Treni storici con nuove tratte Partiti il 2 aprile, arrivi anche a Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 e… - Vivaticket : #Bresh annuncia nuove date del suo Summer Tour! Il cantautore genovese aggiunge 10 nuovi appuntamenti al tour estiv… - ANPI_Scuola : @Bgbarby0 @Enrico886 Ma no, perché? Guardi quante iniziative in campo, con l'accordo con l'UST per l'applicazione l… -