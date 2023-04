Brescia, i tifosi contro Cellino: “La tua arroganza sta umiliando la città” (Di lunedì 10 aprile 2023) Alle ore 15:00 di questo lunedì 10 aprile 2023, è iniziata la sfida di Serie B tra il Brescia e la Ternana e i tifosi delle Rondinelle, ultime in classifica con un piede ormai in Serie C, proseguono la contestazione nei confronti del mai amato presidente Massimo Cellino. “La tua arroganza e la tua vanità stanno umiliando un’intera città. Cellino vattene”, recita lo striscione di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Alle ore 15:00 di questo lunedì 10 aprile 2023, è iniziata la sfida di Serie B tra ile la Ternana e idelle Rondinelle, ultime in classifica con un piede ormai in Serie C, proseguono la contestazione nei confronti del mai amato presidente Massimo. “La tuae la tua vanità stannoun’interavattene”, recita lo striscione di oggi. SportFace.

