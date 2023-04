Borussia Dortmund, per l'attacco si guarda in Championship (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Borussia Dortmund è già proiettato al mercato estivo. La telenovela Bellingham sta attirando l'interesse di tutta Europa,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilè già proiettato al mercato estivo. La telenovela Bellingham sta attirando l'interesse di tutta Europa,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Borussia Dortmund, per l'attacco si guarda in Championship: Il Borussia Dortmund è già proiettato al mercato estivo… - antidisfattista : RT @EuropaCalcio: Dalla Germania: #BorussiaDortmund , fatta per il rinnovo di #Reus #europacalcio - EuropaCalcio : Dalla Germania: #BorussiaDortmund , fatta per il rinnovo di #Reus #europacalcio - cagamishawty : @__SSam__7 non c’entra un cazzo, theo ha giocato 3 partite e ha fatto un assist contro il borussia dortmund vincend… - The__Musti : Quest'anno è l'anno di chi non vince mai: Arsenal, Napoli, Borussia Dortmund -