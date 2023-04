Bonus verde, i requisiti richiesti: come avere il giardino in casa (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Bonus verde è stato confermato anche per il 2023. La misura, consente di ottenere la detrazione fiscale del 36% per lavori di giardinaggio. La richiesta del Bonus non prevede specifici requisiti ISEE e arrivando a detrarre fino a 1.800 euro per unità immobiliari a uso abitativo. L’agevolazione è una detrazione Irpef pari al 36% su un massimo di 5.000 euro di spesa per unità immobiliare. Se si sono fatte spese per interventi straordinari al fine di sistemare giardini, terrazzi o aree verdi private, il risparmio totale è di un massimo di 1.800 euro. In cosa consiste il Bonus verde-Ilovetrading.itL’agevolazione è sempre riferita all’immobile su cui si effettuano i lavori e quindi se se si hanno più immobili dove si fanno lavori, il proprietario degli stessi, può sommare le detrazioni. ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilè stato confermato anche per il 2023. La misura, consente di ottenere la detrazione fiscale del 36% per lavori di giardinaggio. La richiesta delnon prevede specificiISEE e arrivando a detrarre fino a 1.800 euro per unità immobiliari a uso abitativo. L’agevolazione è una detrazione Irpef pari al 36% su un massimo di 5.000 euro di spesa per unità immobiliare. Se si sono fatte spese per interventi straordinari al fine di sistemare giardini, terrazzi o aree verdi private, il risparmio totale è di un massimo di 1.800 euro. In cosa consiste il-Ilovetrading.itL’agevolazione è sempre riferita all’immobile su cui si effettuano i lavori e quindi se se si hanno più immobili dove si fanno lavori, il proprietario degli stessi, può sommare le detrazioni. ...

