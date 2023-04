Bonus partite Iva 2023: ecco quali sono e come richiederli, l’elenco completo (Di lunedì 10 aprile 2023) quali Bonus potranno andare a chiedere le partite IVA, ovvero i lavoratori autonomi, per quest’anno? È una domanda che lecitamente si pongono tutti i liberi professionisti, con noi che proveremo a rispondere a questo quesito. Anzitutto, le partite IVA quest’anno avranno il beneficio di poter fruire di alcuni Bonus per la propria categoria professionale. Principalmente ci saranno due incentivi: il primo dedicato al “sostegno del reddito”, l’altro per i “contributi a fondo perduto”. Cosa trattano i due Bonus per le partite IVA? Per sostegno del reddito, il Governo ha previsto dei fondi al fine di aiutare il lavoratore che sta attraversando un periodo di minor guadagno (sulla falsa riga della pandemia da Covid-19). Per contributi a fondo perduto, invece, saranno dei soldi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023)potranno andare a chiedere leIVA, ovvero i lavoratori autonomi, per quest’anno? È una domanda che lecitamente si pongono tutti i liberi professionisti, con noi che proveremo a rispondere a questo quesito. Anzitutto, leIVA quest’anno avranno il beneficio di poter fruire di alcuniper la propria categoria professionale. Principalmente ci saranno due incentivi: il primo dedicato al “sostegno del reddito”, l’altro per i “contributi a fondo perduto”. Cosa trattano i dueper leIVA? Per sostegno del reddito, il Governo ha previsto dei fondi al fine di aiutare il lavoratore che sta attraversando un periodo di minor guadagno (sulla falsa riga della pandemia da Covid-19). Per contributi a fondo perduto, invece, saranno dei soldi ...

