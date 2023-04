(Di lunedì 10 aprile 2023) Un governo forte con i deboli e deboli con i forti. Domanda: quanti morti ci sono ogni anno per l'mento? Quanti miliardi costano i danni per i cambiamenti climatici. 'Se per un lancio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SabinaAristarc3 : RT @globalistIT: - fabiobellentani : RT @globalistIT: - PazMandalorian : RT @globalistIT: - aliciasbb : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Cosí in una nota Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Io non condivido certe azioni di Ultima Generazione ma il partito di Giorgiagoverna e ...... la dott.ssa Letiziacon il marito prof. Pasquale Lettieri , la dott.ssa Maria Bontà e il ... il regista Angelo Bassi , Marisa Finetti e sig.ra Jolanda , Maria Cristinacon Alessandro ...Secondo Giorgianessun governo aveva affrontato il problema della siccità "in modo strutturale", mentre l'... Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angeloha ...

Bonelli: “Meloni vuole il carcere per la vernice lavabile ma niente per chi inquina” Globalist.it

Quanti miliardi costano i danni per i cambiamenti climatici. “Se per un lancio di vernice `lavabile´ il partito di Giorgia Meloni prevede il carcere fino a tre anni, quanto carcere dobbiamo prevedere ...Il leader di Azione è decisamente il più attivo sullo schermo con una presenza ogni tre giorni, il doppio di Salvini e cinque volte le apparizioni di Meloni ...