Bomba contro auto della polizia, morti e feriti in Pakistan (Di lunedì 10 aprile 2023) Una Bomba ha colpito un veicolo della polizia nel Pakistan sud-occidentale e ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite altre 18, per lo più pedoni. Lo afferma un portavoce del governo. L'attacco è avvenuto a Quetta, la capitale della provincia del Baluchistan. Tra i morti ci sono due poliziotti e due civili. In dichiarazioni separate, il primo ministro Pakistano Shahbaz Sharif e il capo ministro del Balucistan Abdul Qudoos Bizenjo hanno condannato l'attacco e hanno chiesto alle autorità di fornire le migliori cure mediche possibili ai feriti. In un comunicato, l'Esercito di Liberazione del Baluchistan (Bla), partito considerato illegael, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il Bla, che è stato designato come ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) Unaha colpito un veicolonelsud-occidentale e ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite altre 18, per lo più pedoni. Lo afferma un portavoce del governo. L'attacco è avvenuto a Quetta, la capitaleprovincia del Baluchistan. Tra ici sono due poliziotti e due civili. In dichiarazioni separate, il primo ministroo Shahbaz Sharif e il capo ministro del Balucistan Abdul Qudoos Bizenjo hanno condannato l'attacco e hanno chiesto allerità di fornire le migliori cure mediche possibili ai. In un comunicato, l'Esercito di Liberazione del Baluchistan (Bla), partito considerato illegael, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il Bla, che è stato designato come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Bomba contro auto della #polizia, morti e feriti in #Pakistan #10aprile - Antonio13869142 : @Selfini2 @dassste Infatti tra un po ce li troviamo in casa nostra, al quel punto, sarà una bomba sociale, nel s… - BreakingItalyNe : PAKISTAN: Esplosione di una bomba su una motocicletta contro un veicolo della polizia in un affollato mercato a Que… - MatteoVr79 : @babbo_22 @daves80 @sportmediaset Ma vedi, io capisco lui debba fare il suo lavoro e difendere il padrone ma c è mo… - FOrfei : @Anpinazionale Bello. Manca la parola resistenza. E mi pare di ricordare che i partigiani per liberarsi dai fascio-… -