Bologna | Arnautovic tornerà più forte di prima | parola di bomber 

Secondo Beppe Savoldi, indimenticato ex bomber rossoblù, Marko Arnautovic tornerà a fare la differenza per il Bologna prima di Atalanta-Bologna, Beppe Savoldi ha detto la sua su Arnautovic in un'intervista al Corriere dello Sport: «Non c'è nessun caso Arnautovic: conosco bene la vita da centravanti», ha detto il grande ex bomber rossoblu. «Ci sono momenti in cui ti riesce tutto e altri dove niente gira per il verso giusto. Se è abituato a fare gol è una tortura, ma non sei fisicamente al massimo non ci sono alternative. Il mister fa bene a far giocare chi sta meglio. Non si può accusare di nulla Thiago, anzi è stato bravo a non far pesare l'assenza di Arna. Per me un attaccante di peso ci vuole sempre, ma i fatti danno ragione a Motta. Credo che quando ...

