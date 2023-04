Bolgare | Redolfi | “Orgoglioso del nuovo centro civico-didattico | tra un anno mi ricandiderò”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 aprile 2023). A undalla scadenza del suo primo mandato, è già tempo di primi bilanci per Luciano, primo cittadino diche nel 2019 venne scelto da oltre il 66% degli aventi diritto. Sindaco, come nasce la sua passione per la politica? La mia passione per la politica nazionale si è sviluppata da giovane, la quota legata al comune, molto onestamente, non l’avevo mai guardata, fino a quando un amico si è candidato sindaco ed è venuto a chiedermi di entrare in lista insieme a lui. In quel momento non accettai ma poi, una volta entrato nella commissione dei servizi sociali, iniziai a interessarmi anche alla politica amministrativa locale e nel mandato successivo sono entrato in lista. Facevo parte della squadra del sindaco Serughetti, al quale poi sono succeduto. Ci avviciniamo alla ...