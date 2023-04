Blitz dell’esercito israeliano in un campo profughi a Gerico | ucciso un 15enne palestinese – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 aprile 2023) Un giovanedi 15 anni, Mohammad Fayez Bilhan, è morto dopo essere stato colpito dal fuoco di militari israeliani durante un raid nelAqabat Jaber a, in Cisgiordania. A renderlo noto è stato il ministero della Salute. Nel corso degli scontri anche altri due palestinesi sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco e sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riportato da Hareetz gli scontri sono scoppiati dopo che l’esercitoè entrato nell’area per arrestare presunti terroristi. In una breve dichiarazione, il ministero della Saluteha affermato che una persona è stata uccisa «da proiettili dell’occupazione a». In precedenza, era stato reso noto che «due persone sono ...