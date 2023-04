Bimbo si sente male in Slovenia | la polizia scorta l’ambulanza fino al Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Una corsa contro il tempo dallaa Bergamo. Un viaggio ad alta velocità per salvare la vita ad un bambino. Il piccolo si è sentitola sera di Pasqua e i suoi genitori hanno lanciato l’allarme al 112 sloveno. Il personale sanitario che lo ha visitato ha dichiarato le sue condizioni critiche: serviva un ricovero d’urgenza all’ospedaledi Bergamo. Così si è attivata ladi Stato, che ha organizzato una staffetta perre: 400 chilometri passando per tre regioni attraverso il percorso più rapido per permettere al mezzo di raggiungere l’ospedale di Bergamo nel minor tempo possibile. L’operazione è stata coordinata dal Coa di Udine, il centro operativo autostradale. Più pattuglie si sono date il cambio passando dal ...