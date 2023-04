Billie Jean King Cup 2023, l’Italia pronta a sfidare la Slovacchia. Garbin: “Sensazioni positive” (Di lunedì 10 aprile 2023) A poco più di quattro mesi dalle Billie Jean King Cup Finals 2022 di Glasgow, la nazionale italiana di Tathiana Garbin riparte dalla Slovacchia e lo fa con la formazione ideale, oltre che con la speranza di tornare a disputare il massimo evento a squadre del tennis il prossimo mese di novembre. Le convocate sono Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, alle quali farà da sparring partner la talentuosa 18enne Federica Urgesi, alla sua esperienza con la nazionale. Le ragazze sono arrivate a Bratislava nel giorno di Pasqua e si sono subito messe al lavoro per adattarsi alle condizioni di gioco e alla superficie scelta dalle padrone di casa, le quali hanno convocato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Tereza Mihalikova e Renata Jamrichova. “Le ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) A poco più di quattro mesi dalleCup Finals 2022 di Glasgow, la nazionale italiana di Tathianariparte dallae lo fa con la formazione ideale, oltre che con la speranza di tornare a disputare il massimo evento a squadre del tennis il prossimo mese di novembre. Le convocate sono Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, alle quali farà da sparring partner la talentuosa 18enne Federica Urgesi, alla sua esperienza con la nazionale. Le ragazze sono arrivate a Bratislava nel giorno di Pasqua e si sono subito messe al lavoro per adattarsi alle condizioni di gioco e alla superficie scelta dalle padrone di casa, le quali hanno convocato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Tereza Mihalikova e Renata Jamrichova. “Le ...

